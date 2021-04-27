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لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن حصول نادي ريال مدريد الإسباني على توقيع صفقة الموسم، بعقد يمتد لخمس مواسم مقبلة.

وقالت شبكة "سكاي" الرياضية فإن إدارة ريال مدريد وألابا اتفقا على كافة تفاصيل العقد وأن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي، وسيتم الإعلان الرسمي لانتقاله مع نهاية الموسم الجاري.

وأعلن ألابا الذي خاض 428 مباراة مع بايرن في فبراير الماضي رغبته بالرحيل رافضا تمديد عقده، وقال وقتها: "اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي".

وكان ألابا يُعد هدفًا ثمينًا لكبار الأندية الأوروبية، حيث كان يسعي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الحصول على خدماته، لكن ريال مدريد تمكن من الفوز بالتعاقد مع النجم النمساوي قبل الجميع.

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