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رئيس الوفد يثنى على بيان وزير النقل أمام مجلس النواب
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:33 م
عبداللطيف هيبة
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أثنى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، على البيان الذى ألقاه الفريق كامل الوزير وزير النقل أمام مجلس النواب يوم الاثنين الماضى.
وقال أبو شقة إن الوزير تحدث بصراحة واضحة بشأن الإهمال الذى تتعرض له السكة الحديد منذ عدة عقود زمنية، مشيرا إلى أن وزير النقل يقوم حاليا بإجراءات واسعة لتحديث هذا المرفق الحيوى، ووضع خطة نوعية لتحسين الخدمة على السكة الحديد من خلال تطوير المنظومة التى تصل أطوالها إلى 10 آلاف كيلو متر، ترتكز على تطوير العربات والبنية الأساسية ووسائل السيطرة على الحركة وكهربة الإشارات وتطوير العنصر البشرى.
وأشاد أبو شقة بالصراحة التى يتحدث بها وزير النقل أمام البرلمان، لافتا إلى أن الوزير قال الحقيقة، فليس هناك ما يخفيه على المواطنين.
وأوضح أبو شقة أن عصر إخفاء المعلومات قد انتهى تماما، منذ ثورة 30 يونية، حتى الآن، قائلا إن وزير النقل يبذل جهودا مضنية جدا لتحديث وتطوير منظومة النقل فى البلاد وعلى رأسها مرفق السكة الحديد، وتقوم وزارة النقل حاليا بإجراءات واسعة على مستوى السكة الحديد ووسائل النقل المختلفة لتحديث هذه المرافق الحيوية.
وقال أبو شقة إن الوزير تحدث بصراحة واضحة بشأن الإهمال الذى تتعرض له السكة الحديد منذ عدة عقود زمنية، مشيرا إلى أن وزير النقل يقوم حاليا بإجراءات واسعة لتحديث هذا المرفق الحيوى، ووضع خطة نوعية لتحسين الخدمة على السكة الحديد من خلال تطوير المنظومة التى تصل أطوالها إلى 10 آلاف كيلو متر، ترتكز على تطوير العربات والبنية الأساسية ووسائل السيطرة على الحركة وكهربة الإشارات وتطوير العنصر البشرى.
وأشاد أبو شقة بالصراحة التى يتحدث بها وزير النقل أمام البرلمان، لافتا إلى أن الوزير قال الحقيقة، فليس هناك ما يخفيه على المواطنين.
وأوضح أبو شقة أن عصر إخفاء المعلومات قد انتهى تماما، منذ ثورة 30 يونية، حتى الآن، قائلا إن وزير النقل يبذل جهودا مضنية جدا لتحديث وتطوير منظومة النقل فى البلاد وعلى رأسها مرفق السكة الحديد، وتقوم وزارة النقل حاليا بإجراءات واسعة على مستوى السكة الحديد ووسائل النقل المختلفة لتحديث هذه المرافق الحيوية.
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