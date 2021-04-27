رئيس الوفد يثنى على بيان وزير النقل أمام مجلس النواب



وأوضح أبو شقة أن عصر إخفاء المعلومات قد انتهى تماما، منذ ثورة 30 يونية، حتى الآن، قائلا إن وزير النقل يبذل جهودا مضنية جدا لتحديث وتطوير منظومة النقل فى البلاد وعلى رأسها مرفق السكة الحديد، وتقوم وزارة النقل حاليا بإجراءات واسعة على مستوى السكة الحديد ووسائل النقل المختلفة لتحديث هذه المرافق الحيوية.

وأشاد أبو شقة بالصراحة التى يتحدث بها وزير النقل أمام البرلمان، لافتا إلى أن الوزير قال الحقيقة، فليس هناك ما يخفيه على المواطنين.