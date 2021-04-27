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من هو ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ الجديد؟

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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أعلن نادي بايرن ميونخ عن المدير الفني الجديد خلفا لهانز فليك، فمن سوف يتولى مهمة تدريب الفريق هو جوليان ناجلسمان بداية من الموسم المقبل أي في بداية شهر يوليو القادم ولمدة خمس سنوات، لنعرف من هو ناجلسمان؟

- حياته :
ولد ناجلسمان يوم 23 يوليو عام 1987 في بلدة لاندسبرج الألمانية.

-مسيرته بالملاعب :
لعب مع فريق الناشئين بنادي بايرن ميونخ وأوجسبورج عام 1860، لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة أجبرته على التوقف عن لعب الكرة مما أدى إلى اعتزاله في سن مبكر وهو في التاسعة عشر من عمره.

- حياته بعد الاعتزال :
حصل بعد اعتزاله على شهادة في علم الرياضة واستطاع بعدها أن يتولى مهمة تدريب نادي هوفنهايم عام 2015.

- توليه تدريب هوفنهايم:
عندما تولى تدريب النادي كان عمره 28 عاما ليصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني وساعد الفريق للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في المرة الأولى له في تاريخه، وعرف بين الجماهير بلقب "ميني مورينيو"، ورحل ناجلسمان عن هوفنهايم عقب موسم 2017-2018.

- توليه تدريب لايبزيج :
تولى تدريب نادي لايبزيج ليصبح أيضا أصغر المدربين وصولا للنصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في النصف النهائي بالموسم الماضي.

والجدير بالذكر أنه رفض تدريب نادي ريال مدريد عام 2018 عقب رحيل جولين لوبيتيجي، واليوم تولى بشكل رسمي تدريب بايرن ميونخ ليكمل مسيرته في التدريب.

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هونفهايم ناجلسمان لايبزيج فليك بايرن ميونخ

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