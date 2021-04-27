هنا زاهد تنشر صورة جديدة لها بصحبة شقيقتها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"









و ظهرت هنا الزاهد في الصورة مع اختها الفنانة فرح الزاهد ما اثار اعجاب متابعيهم.









وتشارك هنا الزاهد، في دراما رمضان 2021، بـ مسلسل "النمر"، بطولة، محمد إمام، محمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.





ويعرض مسلسل النمر على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.



