تعرف على موعد انتهاء تصوير مسلسل "وكل ما نفترق"





مسلسل وكل ما نفترق يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم رانيا يوسف، وأحمد فهمي، ومحمد الشرنوبي، وآيتن عامر، وسيد رجب، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج كريم العدل، ومن إنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني، ويعرض عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي.





يقدم مسلسل "وكل ما نفترق" قصة نور، التي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ فى البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق فى مغامرة بين الماضي والحاضر، برفقة شقيقتها زينب وسط أجواء من الإثارة، والأكشن، والغموض والتصوير في عدد من المناطق الصحراوية والجبلية الصعبة.





ينتهي طاقم عمل مسلسل "وكل ما نفترق من بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل وعدد من النجوم خلال أيام قليلة من التصوير، بعد 3 أشهر من العمل في المسلسل والذي يعرض حاليا في ماراثون السابق الرمضاني.ومن المقرر أن تنتهي الفنانة ريهام حجاج من مسلسل و"كل ما نفترق" نهاية الأسبوع الجاري بعد إنهاء المشاهد الأخيرة التي تصورها من الحلقات الأخيرة، بعد تخطي عدد من العقبات خلال الفترة الماضية،ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض المسلسل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في ثاني بطولاتها المطلقة بعد مسلسلها العام الماضي لما كنا صغيرين.