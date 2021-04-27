نفذت مشروعات بـ18.5 مليار جنيه.. كيف تساهم الإسكان في تنمية سيناء ومحور قناة السويس؟

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتنمية سيناء ومحور قناة السويس، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الضخمة، وفى مقدمتها المشروع القومى لتنمية سيناء، بما يحقق أهداف استراتيجية الدولة المصرية لتنمية سيناء، وبما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما تلك الخدمات المرتبطة ارتباطا وثيقا بنمط الحياة اليومية، إلى جانب خدمات البنية التحتية.



وتساهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تنمية سيناء ومحور قناة السويس، من خلال تنفيذ مشروعات عدة، على رأسها تحسين جودة الطرق، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى سيناء، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالى، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.



وتأتى مشاركة وزارة الإسكان فى تنمية سيناء ومحور قناة السويس، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، والذى ساهم بقوة فى معدلات التنمية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، وحتى نهاية عام 2020، على النحو الذى ترصده "الفجر" فيما يلى من سطور:



- نفذ الجهاز المركزى للتعمير، ممثلا فى جهاز تعمير سيناء، مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات تبلغ 18.5 مليار جنيه.



- يتولى الجهاز، خلال العام المالى الحالى، تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، باستثمارات تبلغ حوالى 7.8 مليار جنيه.



أكثر من ربع مشروعات الجهاز المركزى للتعمير على مستوى مصر موجهة لتنمية سيناء ومحور قناة السويس.



- يشارك الجهاز فى مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث يقوم الجهاز بإجراءات البدء فى تنفيذ 14 مشروعا للتطوير، وهى: تطوير النزل البيئى القائم، وإنشاء النزل البيئى الجديد، وإنشاء ساحة السلام، وإنشاء الفندق الجبلى، وإنشاء مركز الزوار الجديد، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير منطقة إسكان البدو، وتطوير وادى الدير، وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة، وإنشاء المنطقة السياحية الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، والوقاية من أخطار السيول.



- يهدف تطوير مدينة سانت كاترين إلى تحسين البيئة العمرانية، وحماية البيئة الطبيعية، لتكون المدينة مقصدا عالميا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.



- تم تنفيذ طرق تشمل 15 كيلومترا بالحسنة والعريش بمحافظة شمال سيناء، و4 كيلومترات بالقنطرة شرق، و12 كيلومترا بالطور ودهب وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 84.7 مليون جنيه.



- جارٍ تنفيذ طرق تشمل 32.5 كيلومتر بشمال سيناء "نخل وبئر العبد والحسنة والعريش"، و4 كيلومترات بالقنطرة شرق، و42.25 كيلومتر بجنوب سيناء "طور سيناء وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر"، بإجمالي تكلفة 235 مليون جنيه من خطة الجهاز.



- يجرى تنفيذ 11.5 كيلومتر طرق بتكلفة 50 مليون جنيه بتمويل من محافظة جنوب سيناء، والمخطط الانتهاء منها تباعا خلال عام 2021.



- تم تنفيذ 18 تجمعا سكنيا، تشمل 11 تجمعا بشمال سيناء، و7 تجمعات بجنوب سيناء.



- جارٍ العمل بـ4 تجمعات بقرى الصيادين بمنطقة إغزيوان، فى شمال سيناء، تضم حوالى 1650 منزلا على الطراز البدوى بمساحة 175 مترا مربعا للمنزل، بالإضافة إلى المبانى الخدمية اللازمة بكل تجمع، وتشمل ديوان، ومسجد، ومدرسة تعليم أساسى، ووحدة صحية، وساحة رياضية، ومجمع محلات، وتوصيل شبكات المرافق لها، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



- يجرى تنفيذ المرحلة الثانية التى تشمل 17 تجمعا تنمويا لزيادة عدد البيوت البدوية بحوالى 950 بيتا، لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع.



تبلغ تكلفة التجمعات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها حوالى 4 مليارات جنيه.



- تم تنفيذ 90 منزلا بدويا، 50 منزلا منها بالحسنة ونخل بشمال سيناء، و30 منزلا بالقنطرة شرق، و10 منازل بسانت كاترين في جنوب سيناء.



- جارٍ تنفيذ 115 منزلا بدويا، 65 منزلا منها بالحسنة ونخل بشمال سيناء، و50 منزلا بسانت كاترين فى جنوب سيناء، ومن المقرر الانتهاء منها مرحليا حتي شهر ديسمبر 2021.



- إنشاء قرية لشباب الخريجين بوادي التكنولوجيا، تشمل إنشاء نواة تضم 100 منزل بدوى، وطرق بطول 5 كيلومترات، وخطوط وشبكة مياه بطول 12.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 3 كيلومترات، وشبكة إنارة داخلية، وشبكة الجهد المنخفض والمتوسط، بتكلفة 75 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها شهر ديسمبر 2021.



- جارٍ تنفيذ 3 مزارع على مساحة 90 فدانا "مركز 306 منطقة سهل القاع، والحمة برأس سدر، والرملة أبو زنيمة، ومعصرة زيتون بطاقة 3 آلاف طن يوميا، ومنحل عسل 400 خلية، ومبان خدمية، وصيانة وحفر الآبار المُغذية للمزارع التنموية بشمال وجنوب سيناء بتكلفة 106 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها شهر يونيو 2021.



- يقوم الجهاز بإدارة وصيانة وتشغيل وتنمية 28 مشروع تنمية متكاملة بالتجمعات البدوية، بتكلفة حوالي 72 مليون جنيه.



- جارٍ تنفيذ 11 مشروعا لتدعيم وتوصيل الكهرباء للقرى والتجمعات البدوية وإنارة الطرق، بالقنطرة شرق، وبئر العبد، ونخل، والروضة، والطور، وأبوزنيمة، وأبورديس، وسانت كاترين، لتحسين مستوي خدمة مرفق الكهرباء بسيناء، ودعم الحالة الأمنية، بإجمالي تكلفة 155.8 مليون جنيه.



- تنفيذ 5 مشروعات بالقنطرة شرق، ونخل، والحسنة، وأبورديس، وأبوزنيمة، وطور سيناء، بإجمالي تكلفة 93.2 مليون جنيه.



- الانتهاء من تنفيذ 19 عمارة بالمساعيد فى شمال سيناء، بقيمة 151.2 مليون جنيه، وتم افتتاحها خلال احتفالات أبريل الحالى.



- رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين بالعريش، بتكلفة 35 مليون جنيه.



- إنشاء سور خرساني حول المنطقة الحرفية بجنوب مدينة العريش بطول 4 كيلومترات، وإنشاء مبنى تكنولوجى بديوان عام المحافظه بشمال سيناء.



- إنشاء 3 دور للمناسبات بقري السكاسكة، والخربة، والنجاح، بمركز بئر العبد بشمال سيناء، وتم افتتاحها خلال احتفالات أبريل الحالى.



- جارٍ تنفيذ مراكز شباب ومبان خدمية بالإسماعيلية والشرقية، بقيمة 15.7 مليون جنيه،.



- جارٍ تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 185 مليون جنيه ضمن خطة الجهاز.



- إنشاء سور علي كورنيش حمام موسي بمدينة طور سيناء، بطول 3.5 كيلومتر.



- جارٍ تنفيذ أعمال محطة الرفع وخط طرد الصرف الصحي المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، بتكلفة 16.5 مليون جنيه.



- جارٍ تنفيذ محطة معالجة بطاقة 5000 متر مكعب شاملة محطة رفع بوادي التكنولوجيا بتكلفة 66.6 مليون جنيه، بتمويل من محافظة الإسماعيلية.



- جارٍ تنفيذ أعمال كهرباء بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بتكلفة 12.8 مليون جنيه.



- جارٍ إنشاء مبني إداري سكني ووحدة شئون اجتماعية بالعريش، بتمويل من محافظة شمال سيناء.



- تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مبني المديرية المالية بمدينة طور سيناء.



- إنشاء محطة رفع صرف صحي وخط طرد بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، بتكلفة 22.78 مليون جنيه.



- جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعات بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وهى تطوير القرى الأكثر احتياجا بمحافظات سيناء والقناة "5 قري بكل محافظة"، ضمن مشروع تطوير 130 قرية بالجمهورية.



- رفع كفاءة مجزرين بمدينتى رأس سدر وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ومجزر بمحافظة الإسماعلية بتكلفة 140 مليون جنيه.