ابن المنوفيةحفظ القرآن في العاشرة من عمره.. ويحلم بإحياء حفل ليلة القدر أمام السيسي



قرر أن يكون من الخيرة الذين أخبر عنهم النبي الكريم حين قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، فأتم حفظ كتاب الله وهو ابن العاشرة من عمره.



زياد السيسي ابن قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، 17 سنة، بدأ حفظ القرآن وهو ابن الثامنة من عمره ليصحح ما أفسده البعض بالتلاوات الخاطئة.



كتاب القرية



بدأ حفظ القرآن فى كتاب قرية أبو عوالي على يد شيخه درويش عبد الحميد، وتعلم أصول التجويد على يد الشيخ عمرو أبو عجاجة، وشجعه والداه على إكمال الطريق وحفظ القرآن كاملًا.



المركز السادس



ما زال طالبًا في الثانوية العامة بالأزهر الشريف، وخاض الكثير من المسابقات حتى حصل على المركز السادس في مسابقة الأزهر الشريف لتلاوة القرآن.



عبد الباسط عبد الصمد هو مثله الأعلى فى قراءة القرآن الكريم، يتحسس خطاه فى الخشوع، ومن المدرسة الحديثة في التلاوة القارئ الشيخ أنور الشحات.



المسجد الأقصى



يحلم أن يقرأ القرآن في حفل ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يدعو دائما أن يقدر الله له القراءة في المسجد الأقصى المبارك بدولة فلسطين.