لطلبة التعليم الفني.. تعرف على ضوابط تقييم سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني

قرارات جديدة، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، تتعلق بما تبقى من العام الدراسي الحالي لطلبة التعليم الفني، الذي جاء في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا العالمية، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 147 مليون حالة إصابة، و3 ملايين حالة وفاة، في شتى دول العالم.



وتتعلق قرارات التعليم الجديدة، بضوابط تقييم طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، والتي ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:



- بالنسبة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني، ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.



- بالنسبة لسنوات النقل بالمدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التي لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي المقبل إذا ما دعت الحاجة لذلك.



- بالنسبة للطلاب الذين لهم امتحانات تكميلية، والطلاب المتقدمين على نظام العمال في سنوات النقل، تقوم المديريات التعليمية بتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بهم على أن تكون خلال شهر مايو 2021، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني.



- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا، وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظًا على الطلاب والمعلمين بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.



يأتى ذلك، فيما كانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد أعلنت عن انتهاء العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، لطلبة وطالبات سنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، بانتهاء شهر أبريل الحالي.



وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الحالي في أيام 26، و27، و28، وفقا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.



أما بالنسبة لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، فيتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتقام الامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وتقوم الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.



وبالنسبة لطلبة المدارس الدولية، تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا، مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى، واستكمال التعلم أونلاين.