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محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بتسليم الأدوات اللازمة لتجهيز العرائس من الأسر الأولي بالرعاية مقدمة من جمعية الجواد الكريم الخيرية بالمنصورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة.
حيث قام "المحافظ " بتسليم ( أجهزة كهربائية - مفروشات - ادوات مطبخ ) لعدد 14 عروسة من الأسر الاكثر احتياجا بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 300 الف جنية.

ووجه " مختار " الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة جمعية الجواد الكريم الدكتور محمد منير ولكل القائمين علي العمل بها علي تقديم الدعم لتلك الأسر التي تستحق تقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وأكد " المحافظ " علي أن الدولة بكافة أجهزتها وبالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لم ولن تتواني في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجا في مختلف مدن وقري الدقهلية.
حضر التسليم الدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ومحمد نبيل عضو مجلس إدارة الجمعية واحمد شبل المحاسب بالجمعية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا في مختلف مدن وقري مصر، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشان
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم أدوات كهربائية وأطقم منزلية إلى 14 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية

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