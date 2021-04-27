Advertisements

رحيل الإعلامية فوزية العباسي مقدمة برنامج "كلمة في سهرة"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
رحلت عن عالمنا الإعلامية فوزية العباسي، مقدمة برنامج "كلمة في سهرة"، والعديد من البرامج على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الإعلامية الراحلة العزاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في منزل الأسرة بمنطقة العجوزة.

وتعد فوزية العباسي، من جيل رواد التليفزيون المصري، حيث كانت تقدم برنامج "كلمة في سهرة" وهو من أروع البرامج الشيقة التي قدمها التليفزيون المصري على مدى 7 سنوات.

سافرت فوزية العباسي، إلى دولة الإمارات العربية حيث قدمت هناك العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة، ثم عادت إلى بيتها التلفزيون المصري عام 1986 ببرنامجين جديدين هما "حروف وأرقام، وكلمة في سهرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوزية العباسي الاعلامية فوزية العباسي

أخبار تهمك

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

صرف 3 آلاف جنيه لمحدودي الدخل.. وزارة التضامن توضح الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير فرجاني مع الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ أقل من ساعتين

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ ساعة و 19 دقيقة

من هو ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ الجديد؟

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

كيف نعى عمرو الليثي مخرج "عمو فؤاد"؟

في ذكرى وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن سهير الإتربي

مذيعة بالتليفزيون المصري تبكي على الهواء.. لهذا السبب (فيديو)

إصابة الإعلامية هالة أبو علم بوعكة صحية ونقلها للمستشفى

بمناسبة مرور 60 عامًا.. أشهر المذيعين والمذيعات في تاريخ التليفزيون المصري

قامات ماسبيرو.. همت مصطفى أول الإعلاميين للعمل بالتليفزيون ومن قرأ نشرة الأخبار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

04:33 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى