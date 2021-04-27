رحيل الإعلامية فوزية العباسي مقدمة برنامج "كلمة في سهرة"

رحلت عن عالمنا الإعلامية فوزية العباسي، مقدمة برنامج "كلمة في سهرة"، والعديد من البرامج على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.



ومن المقرر أن تتلقى أسرة الإعلامية الراحلة العزاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في منزل الأسرة بمنطقة العجوزة.



وتعد فوزية العباسي، من جيل رواد التليفزيون المصري، حيث كانت تقدم برنامج "كلمة في سهرة" وهو من أروع البرامج الشيقة التي قدمها التليفزيون المصري على مدى 7 سنوات.



سافرت فوزية العباسي، إلى دولة الإمارات العربية حيث قدمت هناك العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة، ثم عادت إلى بيتها التلفزيون المصري عام 1986 ببرنامجين جديدين هما "حروف وأرقام، وكلمة في سهرة".