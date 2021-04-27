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تبدأ غدا وتشتد الخميس.. تفاصيل الموجة الحارة التي تشهدها مصر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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منذ انتهاء فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع فى يوم 21 مارس الماضى، شهدت مصر موجات حارة عدة، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، متأثرة ببعض العوامل والظواهر الجوية، ثم سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مجددا، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما يحذر بسببه خبراء الأرصاد بعدم التسرع وتخفيف الملابس، إذ يشهد فصل الربيع عادة تذبذبات فى درجات الحرارة ارتفاعا وهبوطا.

وبعد يومين من انتهاء الموجة الحارة المؤقتة، التى شهدتها مصر يوم الأحد الماضى، بسبب مرور منخفض حرارى على غرب البلاد، جلب كتلة جنوبية حارة، تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع غدا الأربعاء.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا آخر، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، وحتى يوم الإثنين 3 مايو 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الأربعاء 28 أبريل 2021:

- ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.


ارتفاع آخر فى درجات الحرارة

واعتبارا من يوم الخميس 29 أبريل 2021، تشهد مصر ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتكون حالة الطقس على النحو التالي:


يوم الخميس 29 أبريل 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.


يوم الجمعة 30 أبريل 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.


يوم السبت 1 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.


يوم الأحد 2 مايو 2021:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.


يوم الإثنين 3 مايو 2021:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

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موجة حارة حالة الطقس الفجر الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

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