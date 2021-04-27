محافظ الإسكندرية: قريبا إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة



وأكد الشريف أننا نسعي لزيادة فرص العمل للشباب وجذب مزيد من المستثمرين لجلب العملة الصعبة إلى مصر وجعل مدينة الإسكندرية محور جاذب لرجال الأعمال الأجانب.



جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية، اليوم، لمتابعة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة الحرة بالعامرية من أجل العمل على زيادة المشروعات الاستثمارية الفترة المقبلة، حيث تفقد خلالها عدد من المصانع والتقي عددا من المستثمرين لبحث كافة المشاكل وإزالة أي عقبات لهم. وذلك بحضور أيمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وإيهاب محي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة.



وأكد أن الهدف من جولة اليوم هو تسليط الضوء على القطاع الصناعي بالمحافظة من خلال التسويق لأهم المناطق الصناعية بالمحافظة. لافتًا إلى أن إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة الحرة يبلغ ٤٠٦ مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغ ٤.٨ مليار دولار.

كما يبلغ عدد العمالة المصرية والأجنبية التي توفرها المشروعات بالمنطقة ٥٢ ألف عامل وعاملة ووصلت إجمالي صادرات المشروعات ٤.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠.



وقال: "أننا حريصين علي تشجيع المناخ الاستثماري وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية. وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة".



والجدير بالذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام علي مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلي ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.



هذا وتضم الإسكندرية عدد١٠ تجمعات صناعية صادر لها قرارات سواء بقرار محافظ او رئيس وزراء أو تابعة لجهات حكومية هى "برج العرب الجديدة - الناصرية الصناعية - ام زغيو - منطقة الصناعات بالعجمى - مرغم بحرى - مرغم قبلى - منطقة صناعة السفن - سيبكو الصناعية - منطقة النهضة الصناعية - المنشية الجديدة". بالإضافة إلى عدد ١٠ تجمعات صناعية طبيعية وهي "مسابك الفراهدة باللبان - صناعات الاخشاب بالفراهده - زاوية عبد القادر لصناعة البلاستك - الانفوشى لصناعة اليخوت والسفن - الدريسة لصناعة الرخام - الدراع البحرى بالعجمى - منطقة الحدادين جنوب الاسكندرية - مدابغ ومصابغ الجلود بالورديان - صناعة النجف والتحف بالعطارين - الحرفيين".



صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأنه سيتم قريبًا إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة لاستعادة المكانة الصناعية للإسكندرية التى تنتج ٤٠٪من الناتج الصناعي لمصر. مشيرًا إلى أن الإسكندرية تضم عدد ١٠ تجمعات صناعية رسمية وعدد١٠ تجمعات صناعية طبيعية، وهو ما يؤكد على أهمية إعلان تلك الخريطة.