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تعرف على حالة الطقس غدا الاربعاء الموافق 27-4-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:50 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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تعرف على حالة الطقس غدا الاربعاء الموافق 27-4-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر منذ قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة، فيسود طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا
وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن ليلا يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أنَّ يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية جنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط، ذكر الخبراء أنّها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 17

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 31 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 32 17

دمنهور 31 17

بلطيم 26 16

مطروح 24 16

السلوم 33 15

سيوة 32 13

بورسعيد 26 17

دمياط 25 16

الزقازيق 32 16

المنصورة 31 16

الإسماعيلية 32  16

السويس 33 16

العريش 26 16

رفح 25 15

رأس سدر31 18

نخل 30 15

نويبع 32 23

طابا 29 20

كاترين 30 13

الطور 31 20

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 22

الفيوم 33  17

بني سويف 33 18

المنيا 33 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 37 26

أسوان 37 28

إدفو 37 28

أبو سمبل 37 27

الوادي الجديد 35 23

شلاتين 31 24

أبو رماد 32 23

حلايب 29 25

رأس حدربة 30 24

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