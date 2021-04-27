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نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برفقة الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مستشفيات الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على كفاءة العمل والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من " كوفيد ١٩".

وخلال الجولة؛ تفقدت "عازر" مستشفيات، صدر المعمورة، صدر كوم الشقافة، لمتابعة، أعمال التطوير، للاطمئنان على رفع كفاءة شبكة الغازات والاكسجين، وزيادة اعداد الاسره بقسم العناية المركزة، والاطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السكندرى فى ظل هذه الجائحة.

كما تفقدت "عازر" مستشفى فوزى معاذ لطب الاطفال بكوم الشقافة، حيث تفقدت أقسام وأدوار المستشفى، والعناية المركزة الخاصة بالاطفال المبتسرين، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

هذا وقد وجهت عازر الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة كورونا.
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)
نائب محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لتفقد مستشفيات علاج كورونا (صور)

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