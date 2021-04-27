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محمد علاء ينشر صورة من كواليس "الاختيار 2"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر الفنان محمد علاء، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "الاختيار 2" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام".


و ظهر محمد علاء، في الصور بشخصيتة في المسلسل ومن كواليس التصوير، ونالت اعجاب الجماهير.


يذكر ان مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا..

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

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