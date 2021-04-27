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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز أمام نظيره البنك الأهلي، بنتيجة كبيرة برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين.


موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

ويستعد فريق الزمالك الكروي الأول، لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

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