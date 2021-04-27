رابطة الدوري الإسباني تدرس عودة الجماهير

كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة الإسبانية ورابطة الدوري الإسباني، يدرسان عودة الجماهير إلى الملاعب في آخر أربع جولات هذا الموسم.





وأشار التقرير إلى أنه سيسمح بحد أقصى خمسة آلاف مشجع من الثامن من مايو (آيار) إذ تنتهي حالة الطوارئ في إسبانيا، المفروضة منذ يناير كانون الثاني للحد من انتشار الفيروس، في التاسع من مايو (آيار).





وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني إنه "لا يمكن الكشف رسمياً عن موعد عودة الجماهير"، لكنه شدد على رغبة المسابقة في ذلك بمجرد موافقة الحكومة.





واذا تم اعتماد الخطوة يمكن للجماهير حضور مواجهة بارزة في الصراع على اللقب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الثامن من مايو (آيار).





وعادت الجماهير بأعداد محدودة في بلاد مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا خلال مراحل معينة بالموسم، فيما أصرت الحكومة الإسبانية على منع حضور المشجعين بالمباريات في الدرجتين الأولى والثانية منذ تفشي الوباء في مارس آذار 2020.





ومن المنتظر أن تستقبل إشبيلية 19 ألف مشجع في بطولة أوروبا 2020 في يونيو (حزيران) المقبل، بعد منحها حق استضافة بعض المباريات بدلا من بلباو.