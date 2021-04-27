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" لتنازلها عن حضانة الطفل".. مفاجآت جديدة في واقعة قتل طفل على يد والدته ببولاق الدكرور

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل رضيع على يد والدته ببولاق الدكرور، واتهمت الزوجة زوجها بضربها والتعدي عليها لتوقيع إيصالات أمانة.

واعترف والد الطفل أمام النيابة، بارتكابه الواقعة، أنه قام بضربها والتعدي عليها، لإجبارها بتوقيع إيصالات أمانة، لتنازلها عن حضانة الطفل، وذلك لوجود خلافات كثيرة بينهما، فكان ينوي طلاقها بعد شهر رمضان، وذلك لترددها بالإتصال بطليقها

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة الطفل "رحيم" البالغ من العمر ٣ أشهر، بعد قتله على يد والدته انتقامًا من الزوج ببولاق الدكرور

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق بحبس المتهمة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل رضيعها ٣ أشهر، انتقامًا من والده ببولاق الدكرور

واصطحب فريق من النيابة، بجنوب الجيزة، المتهمة بخنق رضيعها البالغ من العمر ٣ أشهر، لتمثيل الجريمة، لكشف ملابسات الواقعة.

وتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفل ٣ أشهر على يد والدته، بسبب تعدي الزوج بالضرب عليها وإجبارها لتوقيع إيصالات أمانة.

وأدلى الزوج أقواله، أنه في يوم الواقعة عاد من العمل فوجد نجله متوفيا، وقالت له زوجته: "ابنك مات معرفش حصل إيه"، موضحا اكتشف آثار خنق وكدمات بجسد الطفل، فانتابه الشك، أن والدته وراء ارتكاب الواقعة، ولكنها أنكرت لإبعاد الشبهه عنها.

إلى ذلك، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل التحقيق في واقعة مقتل طفل ٣ أشهر   على يد والدته ببولاق الدكرور، حيث إن المتهمة في عقدها الثاني من العمر، ولديها ٣ أطفال من الزوج الأول.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمة، اعترفت بارتكابها للواقعة، قائلة: "كان بيضربني وبيتعدى عليا، قتلت الطفل عشان احرق قلبه"، مشيرة إلى انه يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات امانة، لأنها كانت تتصل بزوجها الأول.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من موظف اتهم فيه زوجته بقتل ابنهما البالغ من العمر 3 أشهر، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وكشفت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب خلافات أسرية مع زوجها، واعتدائه عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب طلب المتهمة من طليقها مبلغ مالي للإنفاق على أطفالها منه، وغضب الزوج لاتصالها بطليقها دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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