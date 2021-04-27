Advertisements

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة رحيل نجم الفريق عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت أنباء أشارت في وقت سابق، إلى رغبة محمود علاء مدافع الفريق، في الحصول على خطوة الاحتراف والخروج بالموسم الجديد.

وأكد كارتيرون، على أهمية وجود اللاعب بين صفوفه خاصةً أنه من العناصر الأساسية، حتى وان تراجع مستواه بشكل نسبي بالفترة الأخيرة.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي، أمس الإثنين 4-1،  في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود علاء كارتيرون الزمالك

أخبار تهمك

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

خسائر مالية فادحة تضرب ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير فرجاني مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

من هو ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ الجديد؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يحسم مصير البلدوزر في الزمالك

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك بشكل نهائي

الزمالك يحسم مصير شيكابالا في الموسم المقبل

الزمالك يحسم مصير محمد عنتر

نجم الزمالك يطلب من كارتيرون تحديد مصيره

فرمان جديد يحسم مصير نجم الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

04:33 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى