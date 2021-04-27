كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة رحيل نجم الفريق عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت أنباء أشارت في وقت سابق، إلى رغبة محمود علاء مدافع الفريق، في الحصول على خطوة الاحتراف والخروج بالموسم الجديد.





وأكد كارتيرون، على أهمية وجود اللاعب بين صفوفه خاصةً أنه من العناصر الأساسية، حتى وان تراجع مستواه بشكل نسبي بالفترة الأخيرة.





وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي، أمس الإثنين 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



