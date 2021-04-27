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الكشف عن حقيقة رحيل مدرب الزمالك

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
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كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن حقيقة اقتراب أسامة نبيه من الرحيل من منصب المدرب.

وقال حازم فتوح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مفيش اي حاجة وصلت لكارتيرون بانه هيتم تغيير اسامة نبيه من أجل ان يفكر في بديله".

وتابع "كارتيرون يحترم أسامة نبيه والجهاز الفني، الاجابة حول اذا كان هناك بديل لأسامة نبيه أو لا فهي عند أسامة نبيه نفسه وليس كارتيرون".

وواصل "هل اصدار المدير الفني قرار بعدم خروج اي حد يصرح لفرض مزيد من التركيز ده يعتبر تلكيك؟".
مختتمًا حازم فتوح تصريحاته "كارتيرون هدفه الوحيد هو تحقيق بطولة الدوري لنادي الزمالك".

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كارتيرون الزمالك ضد البنك الأهلي الزمالك أسامة نبيه

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