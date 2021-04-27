مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تسويق الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني طلب التعاقد مع لويس ميكسويني، لاعب فريق سيمبا التنزاني، من أجل تدعيم خط هجوم القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأحرز ميكسويني 3 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف منهم في شباك الأهلي بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.





ويرغب موسيماني في التعاقد مع ميكسويني في ظل تراجع مستوي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وعدم تقديم المستوى المطلوب منهما خلال الفترة الماضية.



