توج فريق الترجي التونسي للكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، عقب فوزه على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية التي أقيمت في تونس.



وفرض الترجي سيطرته على المباراة منذ الشوط الأول الذي أنهاه بفارق خمس نقاط 25-20، ثم عزز تفوقه في شوط ثاني مشوق بفارق نقطتين 25-23 قبل أن يحسم الشوط الثالث بفارق عريض استقر عند 15 نقطة 25-15.



وبتتويجه باللقب ضمن الترجي مشاركة في بطولة العالم للأندية.



وهذا اللقب الأفريقي الأول للترجي منذ عام 2014 والخامس في سجله، بينما فوت الزمالك فرصة إحراز اللقب السادس في تاريخه.