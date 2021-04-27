موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج

تعادل فريق ليفربول أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.