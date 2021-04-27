محافظ القاهرة يلتقي سفير الإمارات لبحث سبل التعاون المشترك

إلتقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم بسفير دولة الامارات العربية المتحدة بمصر والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية الدكتور حمد سعيد الشمسى، فى زيارة التعارف الأولى للسفير لديوان عام محافظة القاهرة بعد توليه مهام منصبه كسفير لدولة الإمارات العربية الشقيقة .



وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والإمارات والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.



وناقش محافظ القاهرة خلال لقاءه مع سفير دولة الإمارات سبل التعاون بين الجانبين كما استعرض مشاريع التطوير الجارية فى العاصمة، مشيرًا إلى أن التطوير الجارى زاد من فرص الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، حيث أصبحت مصر تتمتع بمناخ استثماري كبير بفضل البنية التحتية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية وكذلك أسهمت المشروعات القومية التي نفذت فى تعظيم موارد الدولة وتشيجيع الاستثمارات.



وأعرب الدكتور حمد سعيد الشمسي سفير دولة الامارات العربية عن سعادته لوجوده بالقاهرة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والامارات تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية الاماراتية في المنطقة وتاثيرها علي القضايا علي كافة الاصعدة، كما اشاد الدكتور حمد سعيد الشمسي خلال اللقاء بما يتم في كافة المجالات والمحافظات من تطوير .