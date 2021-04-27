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برشلونة يقترب من الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:36 م
علي ماهر حلمي
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تنطلق يوم السبت المقبل الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز والتي ينافس عليها هذا الموسم كل من برشلونة وريال مدريد بالإضافة الي اتلتيكو مديد واشبيلية.
ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كاتالي:-
1- أتلتيكو مدريد، 73 نقطة.
2- ريال مدريد، 71 نقطة.
3- برشلونة، 71 نقطة.
4- إشبيلية، 70 نقطة.
5- ريال سوسيداد، 50 نقطة.
6- ريال بيتيس، 50 نقطة.
7- فياريال، 49 نقطة.
8- غرناطة، 42 نقطة.
9- سيلتا فيجو، 41 نقطة.
10- أتلتيك بلباو، 41 نقطة.
11- أوساسونا، 40 نقطة.
12- ليفانتي، 38 نقطة.
13- قادش، 37 نقطة.
14- فالنسيا، 36 نقطة.
15- خيتافي، 34 نقطة.
16- ألافيس، 31 نقطة.
17- إلتشي، 30 نقطة.
18- بلد الوليد، 29 نقطة.
19- هويسكا، 27 نقطة.
20- إيبار، 23 نقطة.
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