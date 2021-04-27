محافظ الجيزة: لا تهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لاستعراض آخر المستجدات في الموقف الصحي بالمحافظة والجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعياته، فضلًا عن التنسيق لتطبيق قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتشديد الإجراءات الاحترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات في جميع المنشآت ووسائل النقل والالتزام بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات.



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.



يأتي ذلك فى أعقاب وجود حاله من التهاون من قبل بعض المواطنين فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس «كورونا» المستجد وفي عدداً من الأحياء والمراكز والمدن واالقرى خلال شهر رمضان وعدم الإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن مما يتسبب بدوره في إرتفاع حالات الإصابة بالفيروس.



وأكد على أن هناك حملات مكثفة ستقوم بالمرور على اماكن التجمعات والمحال اعمامة والمراكز والمدن والقرى لمتابعة منظومة وآلية تطبيق الإجراءات الإحترازية وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة والتأكد من إلتزام الركاب بإرتداء الكمامات الواقية، وفي حالة رصد أي مخالفة سيتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا.



وأوضح أنه تم التأكيد علي كافة القيادات بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرارات التى اقرتها الدوله بشأن مواعيد غلق المحال العامة بشكل جاد حيث سيكون هناك من متابعة ميدانية جانب قيادات المحافظة التأكد من تنفيذ ذلك، كما سيتم التعامل مع أي شكاوى فى هذا الشأن بمنتهى الجديه .



كلف المحافظ برفع كفاءة النظافة والانارة العامة وإزالة اي اشغالات بمحيط الكنائس وتقليم الاشجار وتمهيد الطرق المحيطة بها بمناسبة إحتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد .



وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد منصور مدير الشئون الصحية، اعداد المواطنين الذين تم تجريعهم بلقاح فيروس كورونا مشيراً انه تم تلقيح ٤٩٧٠٦ مواطن بالجرعة الاولي من اللقاح و تم تلقيح ١٧٠٧٤ مواطن بالجرعة الثانية من اللقاح حتي الان والاعداد في زيادة مستمرة نظرا لوعي المواطنين بأهمية حصولهم علي اللقاح .



الاجتماع الذي عقده المحافظ جاء بحضور السادة ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة و مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

