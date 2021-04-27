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ماندو العدل عن مسلسل "بين السماء والأرض": التحضيرات 16 ساعة يوميا"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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اعلن المخرج ماندو العدل، عن انتهاء مونتاج حلقات مسلسل "بين السماء والأرض" الذي يخوض به الماراثون الرمضاني الحالي 2021، بطولة الفنان هاني سلامة ودرة.

حيث كتب "ماندو" منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الحمد لله والشكر لله.. أخيرًا خلص مونتاج مسلسل بين السما والأرض.. والحلقة الأخيرة هتشوفوها النهاردة إن شاء الله.. ومع إن المسلسل ده 15 حلقة بس.. لكن ده أكتر مشروع تعبت فيه في حياتي.. التحضير وبروفات الأسانسير مع الممثلين بالـ 16 ساعة يوميًا.. الشغل على الكتابة من أول اليوم لآخره.. التصوير بالـ20 ساعة.. مسئولية إعادة فيلم من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وإخراج مخرج عظيم زي أستاذ صلاح أبو سيف".

وتابع: "كنت عامل زي اللي هيشنق نفسه بإيده.. مشروع مرعب لأي مخرج نظرًا لطبيعته الأسانسير.. حاجة أول مرة تتعمل في التليفزيون.. شهور من الكوابيس وقلة النوم والأكل.. ياما حلمت بأسانسيرات وأنا نايم.. بس خلاص بقيت بطلع على السلم.. مش عايز أشوف أسانسيرات تاني في حياتي.. لكن الحمد لله ربنا كريم ومضيعش تعبنا كلنا على الفاضي".

واختتم حديث قائلا: "شكرا شركة سينرجي.. شكرا كل الصناع.. كرم ربنا ده نتيجة تعبكم ومجهودكم.. شكرا الممثلين الجامدين اللي حبيتهم فعلا من كل قلبي.. شكرا رانيا المنتصر بالله وفريقها.. المونتيرة الكبيرة اللي مش واخدة حقها.. شكرا طارق الكاشف.. وقفتك معايا عمري ما هنساها لحد آخر يوم في حياتي.. شكرا يا رب قبل كل حاجة.. من بكره كمان إن شاء الله المسلسل هيتذاع على القناة الأولى وعلى منصة watch it للي مشافوش ويحب يتفرج.. يا كريم يارب".

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، درة، نجلاء بدر، سوسن بدر، ندى موسى، نورهان، منى عبد الغني، أحمد بدير، محمود الليثي، مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، حوار وسيناريو إسلام حافظ، والقصة مأخوذة من رواية الأديب نجيب محفوظ، والمسلسل إخراج ماندو العدل.

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مسلسل بين السماء والأرض ماندو العدل

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