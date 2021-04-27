جولات تنفيذية على أسواق الأسماك المملحة والطازجة في الإسكندرية



وأسفرت الحملات عن تحرير محضر عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة لأحد محلات بيع الاسماك الشهيرة لحيازته ٣٢ كرتونة زنة الكرتونة ٢٣ كجم باجمالي ٧٣٦كجم اسماك هارنج المخصصة لصناعة الرنجة.



تحرير محضر غش تجاري لحيازة عبوات سمك قطع فيليه مملحة غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر لأحد محلات بيع الأسماك المملحة وتم التحفظ على كمية ٢٦٠ عبوة.



تحرير محضر عدم وجود بيانات على عبوات اسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة وبطارخ قطع فيليه لأحد محلات بيع الاسماك المملحة وتم التحفظ على عدد ٣١ عبوة.



تم سحب عينات رنجة مغلفة وعينات بطارخ مغلفة وجاري إرسالها للمعامل لتحليلها ومطابقتها للمواصفات القياسية، قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام، كذلك تم المرور على العديد من المخابز البلدية لمتابعة أعمالها والتفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواقيت عمل المخابز خلال شهر رمضان.



و من جانبه صرح المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة او منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات أو مجهولة المصدر أو بدون اعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار وارسال رسالة طمأنينة للمواطنين ان أجهزة الدولة بجانب المواطن بالاسواق وفي جميع المناسبات.



ورافقه سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسى وعصام اللبيدى مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وفريق العمل التابع له بالاشتراك جهاز حماية المستهلك والطب البيطري.



قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة وذلك بالقيام بحملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة بأسواق الميدان والمنشية والجمرك وغرب والعطارين، لفحص الأسماك والأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والتأكد من صلاحيتها حرصًا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار.