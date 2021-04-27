"التأمينات": لا صحة لايقاف صرف المعاشات لمن لا يحمل كارت ميزة





نفت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشان إيقاف الصرف علي البطاقات الزرقاء القديمة إعتبارًا من يونيه 2021.



و من جانبة أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، علي أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشدًا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص والتاكيد علي أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في إختيار اي جهة لصرف إستحقاقاتة التأمينية.



و أشار رئيس الهيئة إلي أن الدولة تسعي لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها علي شبكة " 1-2-3 " والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلي أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للإستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الالكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة إلي سداد كافة الإستحقاقات الحكومية.



و أوضح عوض أن الهيئة تسخر كافة امكانياتها للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر سواء اكان التحول إلي كروت الصرف "ميزه" وكذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم علي كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.