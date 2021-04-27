Advertisements

"التأمينات": لا صحة لايقاف صرف المعاشات لمن لا يحمل كارت ميزة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements


نفت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشان إيقاف الصرف علي البطاقات الزرقاء القديمة إعتبارًا من يونيه 2021.

و من جانبة أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، علي أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشدًا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص والتاكيد علي أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في إختيار اي جهة لصرف إستحقاقاتة التأمينية.

و أشار رئيس الهيئة إلي أن الدولة تسعي لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها علي شبكة " 1-2-3 " والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلي أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للإستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الالكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة إلي سداد كافة الإستحقاقات الحكومية.

و أوضح عوض أن الهيئة تسخر كافة امكانياتها للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر سواء اكان التحول إلي كروت الصرف "ميزه" وكذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم علي كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.

أخبار تهمك

عاجل - صوفينار تفتح النار على نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يومين

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

08:05 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى