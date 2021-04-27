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السيطرة على حريق نشب في مخزن خشب بقنا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في مخزن مخلفات خشبية في المعنا، بمركز قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد نشوب حريق في مخزن مخلفات خشبية في المعنا بقنا، وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب إسلام خليل، بالدفع بسيارات الإطفاء.

وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وقبل امتداد النيران للمنازل المجاورة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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