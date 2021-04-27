بفائدة 3%.. خطوات وشروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري على 30 عاما





هنالك العديد من الأشخاص ينتظرون فرصة للحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التمويل العقاري" بأقساط تسدد على 30 عاما بفائدة 3%، وهي تعتبر فرصة كبيرة للشباب ومحدودي الدخل، وحتى الشريحة المتوسطة، لكن البعض يتساءل عن خطوات الحصول على المبادرة.





وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، الخطوات والشروط الواجب توافرها في الوحدات السكنية، حتى يمكن الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.





شروط مبادرة التمويل العقاري

الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري يكون أولا بتوفير الوحدة السكنية، ثم التوجه إلى المؤسسات المصرفية للحصول على التمويل أو قرض التمويل العقاري.





إذا كنت من محدودي الدخل فإن الوحدة السكنية يجب ألا يزيد سعرها عن 350 ألف جنيه، أما إذا كنت من متوسطي الدخل فلن يزيد التمويل عن مليون جنيه.





شروط دخول الوحدة في مبادرة التمويل العقاري

وحتى تتمكن من الحصول على التمويل، يجب أن تتوفر بعض الشروط في الوحدة المقدم عليها، ومنها:





- أن يكون العقار مسجلاً في الشهر العقاري أو على الأقل أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل.





- أن تكون الوحدة حاصلة على رخصة البناء.





- يجب أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة.





- الوحدة ليست مسجلة كمخالفة بناء أو عليها مخالفات قانونية.





خطوات الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري

وفق البيانات المعلنة حتى الآن، فإن من يرغب في الحصول على التمويل العقاري عليه التوجه لجهة التمويل، ومعه المستندات الدالة على الوحدة التي يرغب فيها.





يجري بعدها البنك دراسة ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما تجري معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.





بعد الحصول على موافقة جهة التمويل على القرض، يجري تنظيم قيمة الأقساط وطرق التحصيل.





يجري سداد نسبة المقدم وتقدر بنحو 20 % لجهة التمويل سواء كان بنكا أو شركة تمويل عقاري، ويجري تقسيط باقي الـ80% من ثمن الشقة على مدة التمويل.





ويقوم البنك بسداد ثمن الشقة بالكامل لمالك الوحدة الأساسي.



