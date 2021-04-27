رامز جلال ساخرا من ريم عبد الله: "بنت الرياض المغروره"



وقعت الفنانه السعودية ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الخامسة عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



وصف رامز جلال الفنانه السعودية ريم عبد الله أثناء تقديمته لها قائلا:" بنت الرياض المغروره ، اللي هتخرج من الحلقه دي مكسوره



تابع كلامه قائلا :" الحلقة دي مبهمه .



يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.