



وظائف شاغرة في بنك الاسكندرية لتخصصات مختلفة.. إليك الشروط المطلوبة





أعلن بنك الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكد إن" حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة، وذلك للعمل بفروع البنك في القاهرة، وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين كما يلي:





Retail CRM Analyst

واشترط البنك في المتقدمين للوظيفة ما يلي:





- إجادة التعامل مع برامج الأوفيس.





- المعرفة بخدمات البنوك.





- على أن يكون مكان العمل بالقاهرة، والعمل دوام كامل.





Head of CSR & Shared Value Unit

ويشترط في المتقدمين الشروط التالية:





- الخبرة في مجال العمل.





- القدرة على التخطيط والتنظيم.





- القدرة على حل المشكلات.





- القدرة على اتخاذ القرارات.





- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.





- على أن يكون مكان العمل بالقاهرة، والعمل دوام كامل.





Risk Analyst- Proactive Credit Management

ويشترط البنك في المتقدمين ما يلي:





- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل.





- إجادة مهارات التواصل.





- على أن يكون مكان العمل بالقاهرة، والعمل دوام كامل.





IT Business Analyst

وحدد بنك الإسكندرية، الشروط الواجب توافرها في هذه الوظيفة على النحو التالي:





- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.





- الخبرة في مجال الحلول المصرفية.





- على أن يكون مكان العمل بالقاهرة، والعمل دوام كامل.



