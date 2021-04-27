محافظ الفيوم يوجه بإحكام الرقابة على أماكن بيع اسطوانات الأكسجين

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محافظ الفيوم يوجه بإحكام الرقابة على أماكن بيع اسطوانات الأكسجين
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:09 م
ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإحكام الرقابة على أماكن بيع اسطوانات الأكسجين التي تستخدم لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مشددًا على سرعة ضبط المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيلي وزارتي الصحة، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة.
أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى تلقيه عدد من الشكاوى من المواطنين على هاتفه الشخصي، من قيام بعض التجار برفع أسعار اسطوانات الأكسجين المخصصة لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، نتيجة زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة لارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة البيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجار اسطوانات الأكسجين، وأماكن بيعها، ومراجعة الاشتراطات الفنية لعملية ملء الاسطوانات وضغطها، والسعر المحدد لها.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، انه في هذا الصدد، قام الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، ورئيس قسم الرقابة التموينية بإطسا، بحملة تفتيشية لموقع شكوى بمدينة إطسا، بشأن قيام مالك أحد ورش الحدادة، ببيع اسطوانات الأكسجين بمبلغ 100 جنيه بالمخالفة، لمرضى فيروس كورونا المعزولين منزليًا، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 12 اسطوانة أكسجين معبأة.
وأضاف انه تم مصادرة الأسطوانات واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لتعارض هذه الأعمال لتعليمات وزارة الصحة، بشأن تداول الأكسجين الطبي، حيث أن الأكسجين المعبأ بهذه الأسطوانات قد يكون غير آمن على حياة المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما استعرض وكيل وزارة التموين خلال الاجتماع عدد الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية، وما تم توريده من الأقماح بالصوامع والشون بالمحافظة، مشيرًا أنه تم توريد 20715 طن حتى الآن.
واستعرض وكيل وزارة الصحة الحملات التفتيشية التي قامت بها إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، فيما استعرض مدير مديرية الطب البيطري إحصائية بعدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، موضحًا أنه تم تحصين 93090 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 18676 رأس من الماعز ضد جدري الأغنام.
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