رامز جلال عن ريم عبد الله: "بتلبس 4 كيلو دهب"







سخر رامز جلال من الفنانه السعودية ريم عبد الله، أثناء تقديمته لها قائلا: "بتلبس 4 كيلو دهب".





أضاف قائلا: "دي مشاركه لازوردي".





الجدير بالذكر ان الفنانة السعودية ريم عبد الله بدأت من خلال ظهورها في مسلسل ما طاش بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2007 ، وواصلت مشوارهت الفني بالمشاركه في قرابه 30 مسلسل

استضاف الفنان رامز جلال الممثله السعوديه ريم عبد الله ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الخامسة عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.