Advertisements

رامز جلال عن ريم عبد الله: "بتلبس 4 كيلو دهب"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
Advertisements
استضاف الفنان رامز جلال الممثله السعوديه ريم عبد الله ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الخامسة عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


سخر رامز جلال من الفنانه السعودية ريم عبد الله، أثناء تقديمته لها قائلا: "بتلبس 4 كيلو دهب".


أضاف قائلا: "دي مشاركه لازوردي".


الجدير بالذكر ان الفنانة السعودية ريم عبد الله بدأت من خلال ظهورها في مسلسل ما طاش بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2007 ، وواصلت مشوارهت الفني بالمشاركه في قرابه 30 مسلسل

أخبار تهمك

قرارات مهمة من رئيس الوزراء ..تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ثلث ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

منذ 14 دقيقة

من هو ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ الجديد؟

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 3 ساعات

خسائر مالية فادحة تضرب ليفربول

منذ ساعة و 23 دقيقة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

04:33 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى