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سناب تستحوذ على شركة متخصصة في تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:07 م
سناب - صورة أرشيفية
سناب - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة سناب على صفقة استحواذ لشركة متخصصة في تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد، وتسمى الشركة "Pixel8earth" التي يقع مقرها في كولورادو الأمريكية.

كما سينضم 4 من موظفي شركة Pixel8earth إلى فريق سناب للعمل ضمن فريقها لتطوير الخرائط الخاصة بها، بحسب موقع "TechCrunch".

وسيعمل الفريق بحسب نفس المصدر على تطوير أدوات جديدة للتكامل مع خرائط الواقع المعزز للمستخدمين التي تطورها سناب، لكن ليس هناك أي معلومات حول إذا ما كانت ستقتصر الاستفادة من الاستحواذ الجديد على تطوير خرائط سناب Snap Map الحالية، أم لتطوير إضافات وخدمات جديدة.

ويذكر أن Pixel8earth تتيح للمستخدمين والمتطوعين من تصوير أماكن تواجدهم بزاوية 360 درجة لإضافتها إلى الخرائط، وبالتالي تتيح الحصول على صور ثلاثية الأبعاد للأماكن الموجودة على الخدمة.

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