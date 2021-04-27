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فورد تفجر مفاجأة بشأن سيارتها الجديدة "موستنج Mach E"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:14 م
فورد موستنج Mach E - صورة أرشيفية
فورد موستنج Mach E - صورة أرشيفية
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صرح Darren Palmer، المدير العام للسيارات الكهربائية لشركة  فورد الأمريكية، بأن فئات GT من موستانج Mach E لم تكن مخططاً لها، وقال “لم نكن نخطط لفئة GT، ولكن عندما رأينا ما يمكن أن نحققه اخترنا المضي قدمًا.

ةتابع حديثة للمجلة الأمريكية قائلًا:"وهكذا قمنا بإطلاق GT ونقلها إلى مستوى آخر. تسارع هذه السيارة لا يشبه أي شيء قمنا ببيعه على الإطلاق وسيغير انطباع الناس حقًا".

جدير بالذكر أن تلك المفاجأة الوحيدة أثناء عمل فورد على سيارتها الكهربائية، بل إن اسم موستنج لم يكن أيضًا في الحسبان كما وضح ذلك المدير العالمي للسيارت الكهربائي في حديث صحفي في ديسمبر الماضي.

ويشار إلى أن فورد موستنج Mach E حصدت العديد من الجوائز والنجاحات، ويبدو أن فورد نفسها لم تكن تتوقعها.

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