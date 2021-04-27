مستقبل وطن بالشواشنة يواصل جهوده لمساندة الدولة بتوزيع 300 وجبه من خلال مبادرة "لمتنا هتكمل فى رمضان 2"





في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دور الحزب المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب



وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن المجتمعي ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم



وأصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الشواشنة لليوم الخامس عشر على التوالى من شهر رمضان المبارك برئاسة أمين المركز حسين الفرخ ومتابعة الامين المساعد أحمد سراج فيصل وأمين الإعلام نبيل كحك، وأمين الشباب على عبدالواحد، وأمينة المرآة لبنى راغب، بتوزيع ٢٠٠ وجبة جافة على أهالينا بقرية كحك بحرى وتوزيع ١٠٠ وجبة جافة وفراخ بضواحي الشواشنة، وذلك بمشاركة أمين الوحدة الحزبية بكحك بحرى أنور عبدالرحمن وأعضاء هيئة المكتب السيد عبدالرحمن، ومحمد حنفى، وأمانة العمل الجماهيري.



فيما أشار المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء.