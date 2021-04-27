مصرع مسن أثر حادث دهس سيارة مسرعة وقت الإفطار ببورسعيد

استقبلت مستشفى الزهور المركزي، رجل مسن يبلغ من العمر ٥٧ عام مصابا فى حالة سيئة، عقب صدمه بسيارة مسرعة أمام مسجد القدوس فى نطاق حي الزهور.





وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغ يفيد بمصرع المذكور سعد ابراهيم الدسوقي بحادث دهس قبل الافطار مباشرتا فى نطاق حي الزهور.







نقل المذكور سعد ابراهيم الدسوقي، بواسطة الأهالى إلى مستشفى الزهور المركزي، وبالفحص الطبي المبدئي تبين وجود نزيف داخلي فى البطن والمخ وغيبوبة وجروح متفرقة بالجسم.



قام الأطباء بتقديم الخدمة الطبية ومحاولة إنقاذ الحياه إلا أنه توفي بالمستشفى أثناء التعامل معه ووضعت الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين استخراج تصريح الدفن.