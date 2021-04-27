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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية المغربي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطه.

 

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.

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وزير الخارجيه السعودي وزير الخارجية المغربي فيصل بن فرحان المغرب

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