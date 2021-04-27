نجت من القطار ولم تنجو من كورونا.. وفاة سيدة القطار بسوهاج

أعلن مصدر مسؤول بدار مسنين محافظة سوهاج، وفاة الحاجة سمرة الراوي، والشهيرة بـ"سيدة القطار" داخل مستشفى حميات سوهاج، متأثرة بفيروس كورونا.



وأوضح المصدر أن سمرة الرواي، أصيبت منذ بضعة أيام بفيروس كورونا داخل دار المسنين، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بمدينة سوهاج.

وتابع أن مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، قررت إغلاق دار رعاية المسنين بمنطقة المخبز الآلي، بعد ثبوت إصابة سمرة الراوي، وزميلتها التي كانت تعيش معها في الغرفة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ 3 أيام.

جدير بالذكر أن سمرة الراوي هي إحدى الناجيات من حادث قطار سوهاج الأخير عقب اصطدام قطارين بالقرب من مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

