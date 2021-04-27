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الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:32 م
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نامونجو التنزاني المحدد لها التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وضمت القائمة المختارة ١٨ لاعبا على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: عبد الله بكري - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي
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