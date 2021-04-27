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تحذير من هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الاربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في بدرجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس معتدل السواحل الشمالية

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.
تحذير من هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
تحذير من هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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