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مفتي الجمهورية: يجب على المرأة الصوم إذا انقطع العذر قبل الفجر (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن على المرأة الفطر إذا جاءها الحيض ولو في الساعات الأخيرة من صيامها وتقوم بتعويض الأيام في وقت لاحق بعد رمضان.

وتحدث خلال لقاءه اليومي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، عن حكم إدراك المرأة لصوم اليوم التالي إذا طهرت من الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل.

وأضاف أنه يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم.

وأكد المفتي أن المرأة ليست أقل من الرجل في حبها للعبادة والتدين الحقيقي بل من يتأمل طبيعة المرأة يجد عندها رقة ممزوجة بالعزم في استقبال التكليفات، وقد لاحظنا من الفتاوى الواردة لدار الإفتاء أن المرأة تتفوق على الرجل في السعي إلى معرفة الحكم الشرعي وطلب الفتوى وهذا يدل على رغبتها في التدين الصحيح والمنضبط على أكمل وجه.

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