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هل يجب الغسل من الجنابة قبل الفجر لصحة الصيام؟.. المفتي يجيب

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن حدوث الجنابة في ليل رمضان يستحب معها الغسل قبل دخول الفجر إذا كان هناك استطاعة.

وأضاف خلال لقاءه اليومي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصوم صحيح إذا نوى الصوم وهو جنب.

وتابع أنه يجب الغسل قبل أداء الصلوات، وهو مثل الاحتلام في نهار رمضان، فالمحتلم أثناء صومه في نهار رمضان وهو نائم لا إثم عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح.

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