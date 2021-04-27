الرئيس الجزائري يقيل وزير البريد

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إنهاء مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بو مزار.

وجاء في بيان صادر عن الوزير الأول إن "رئيس الجمهورية المجيد تبون، أنهى من تاريخ هذا اليوم، مهام إبراهيم بومزار وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية".

وذكر التلفزيون الجزائري أن تبون قرر تكليف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري بالقيام مهام وزير البريد بالإنابة.