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حوار لـ "الفجر" - آية الشامي تحكي عن طقوسها في شهر رمضان.. والأكلة المفضلة لديها وأهم مبارياتها مع الأهلي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أحد أهم نجوم لاعبات كرة الطائرة في النادي الأهلي، "أيه حمدي الشامي" رغم صغر سنها إلا إنها ركيزة أساسية في فريق المدرب حمدي الصافي، التي حصدت العديد من الجوائز والبطولات رفقة الشياطين الحمر، تفتح قلبها لـ "الفجر الرياضي" وماذا تفعل خلال شهر رمضان المبارك، وإليكم الحوار الشيق:

كيف يمر يومك في الشهر الكريم ؟
- ببدأ يومي بصلاة الظهر، وبعدين بقرأ قرآن، ثم أساعد والدتي في البيت والمطبخ لتحضير الأكل، وبعد الفطار بروح للتمرين في النادي، وبعد التمرين بتسحر مع أصحابي أو نخرج، وبعد كده بروح أصلي التراويح لأن مش بلحق قبل التمرين.

مباريات او بطولات لا تنسيها في رمضان ؟
- سافرنا كتير وانا صغيرة بره مصر للعب بطولات، وبقالنا كتير مش بنلعب في رمضان إلا السنة دي بنلعب من سنين طويلة، والبطولة اللي منسهاش كانت في كينيا وكان صعب اننا نلعب واحنا صايمين لكن عمرنا ما فطرنا الحمد لله، لكن آخر مباراة ضد الفريق الكيني فطرنا لأنها كانت مواجهة صعبة جدًا.

ما هي أكلتك المفضلة في  رمضان ؟
- المحشي والبط.

كيف تتعاملين مع حلويات رمضان؟
- "بجزع" من الحلويات بشكل عام، لكن ممكن حته كنافة، قطايفاية، لكن مش بأكل سكريات كتير.

وماذا عن مشروبك المفضل؟
- السوبيا.

ما هي ذكرياتك مع الصيام؟
- بصوم من وأنا صغيرة، وعمري ما فطرت.

ما هي أبرز طقوسك في رمضان؟
- الصلاة والتراويح وقراءة القرآن والتهجد ومسلسلات.

أين تتسحرين في رمضان.. وهل يختلف السحور إذا جاء رمضان في الشتاء عن الصيف؟
- أوقات بتسحر في مصر الجديدة، وأوقات في التجمع الخامس، الصيام في الصيف مش أزمة بالنسبة لي الحمد لله.

وماذا عن العزومات الرمضانية؟
- الأهل طبعًا، وبعدين أصحابي، وبعدين أروحلهم برده، العزومات أكتر ما تميز شهر رمضان المبارك.

ما طقوسك قبل الإفطار وبعده؟
- قبل الفطار بساعة بقرأ قرآن وأدعية كتير.

هل تتابعين مسلسلات رمضان ؟
- مش متابعة مسلسلات في رمضان السنة دي.

هل لديك فنانك المفضل تتابعه ؟
- بحب ناس كتير، بس بحب أحمد عز ولكن مشوفتش مسلسله الجديد (هجمة مرتدة)، وبيقولوا الإختيار 2 حلو بسبب كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، دويتو هائل، وساعات نيللي كريم.

نيجي لكرة القدم.. من ترشحين للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ؟
- بإذن الله الأهلي يتوج باللقب العاشر في دوري الأبطال.

هل حظوظ الأهلي كبيرة في الحفاظ على اللقب وتحقيق العاشرة؟
- طبعًا، ربنا يسهل ونقدر نحافظ على اللقب ويبقي بطولتين إفريقيا ورا بعض.

 من ترشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا ؟
- مش متابعة دوري أبطال أوروبا نهائي.

 مين الأنسب لصلاح حال رحيله عن ليفربول (باريس ولا برشلونة ولا الريال) ؟
- صلاح يروح أي حته هو عاوزها (تضحك)، لكن الأفضل طبعًا والمناسب ليه يرحل إليه.

كلمه أخيرة تحب تضيفها ؟
- أشكرك طبعًا، وأشكر أهلي وعائلتي، وبقول لكل الناس كل سنة وانتوا طيبين.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح برشلونة الفجر الاهلي الأختيار أية الشامي

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