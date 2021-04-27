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عاجل - وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة اليوم كالآتي: 

حراسة المرمى: كورتوا.

في الدفاع: مارسيلو، ناتشو، فاران، ميليتاو، كارفخال. 

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش. 

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس.

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