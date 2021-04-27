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المفتي: مشورة الطبيب الفيصل في صيام الحامل (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سؤال يستفسر عن حكم إفطار المرأة التي ترضع في رمضان.

وقال خلال لقاءه اليومي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المرضع يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا يكون عليها القضاء فقط عن كل يومٍ يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين.

وناشد مفتي الجمهورية باحترام كلام الطبيب الثقة الذي يحذر من الضرر الناتج عن صيام الأم الحامل أو المرضع على الجنين مؤكدًا عناية الإسلام بالحفاظ على حياته مرورًا بمراحل الحمل وحتى أثناء الرضاعة.

واختتم مفتي الجمهورية حواره بالثناء على المهام المنزلية التي تقوم بها المرأة وهي صائمة من أجل إعداد الطعام لباقي أفراد الأسرة في الشهر الكريم بنفس راضية مؤكدًا على ضرورة ثناء الجميع على عملها وعلى حرصها الدائم على العطاء.

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