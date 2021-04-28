نصيحة مهمة من وزارة البيئة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم

وجهت وزارة البيئة نصيحة مهمة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للاعتدال في استهلاك السلع والمواد الغذائية للحفاظ على البيئة.





وقالت الوزارة من خلال منشور لها: "على الرغم أننا في شهر رمضان الكريم اللي بيحمل الكتير من الروحانيات إلا اننا بنهدر كتير من مواردنا وأموالنا بسبب استهلاكنا المتزايد للمواد الغذائية، ودي من العادات السيئة التي يجب التخلص منها خلال شهر رمضان الكريم".





وفي سياق منفصل، قام جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي باستكمال حملاته التفتيشية على محطات معالجة الصرف التى تقوم بالصرف سواء كان صرف مباشر أو غير مباشر على مصرف الرهاوي بالجيزة.





وقامت فرق عمل الإدارة العامة للتفتيش البيئى بإعداد تقارير فنية تعكس الوضع البيئى لتلك المحطات، كما تم إجراء قياسات معملية من خلال معمل الفرع الاقليمى للقاهرة التابع لجهاز شئون البيئة وذلك لعينة مياه من الصرف المعالج قبل تصريفها للتأكد من التزام تلك المحطات بالصرف وفقًا للاشتراطات الواردة بقانون البيئة.



